Пианист из Петербурга установил мировой рекорд

https://static.news.ru/photo/bdbd1b7e-00c6-11eb-ad44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Руслан Ишдавлетов/vk.com

Пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов установил рекорд по беспрерывной импровизации на фортепиано. С 25 по 27 сентября он играл 50 часов подряд и превзошёл свой предыдущий мировой рекорд, когда в начале сентября импровизировал 42 часа и 24 минуты.

Чувствую себя хорошо. Об эмоциях трудно говорить. После марафона организм сильно истощён, надо отдохнуть, — рассказал РИА Новости музыкант.

Пианист занимается импровизацией 10 лет. Играть он начал 25 сентября, а закончил в первой половине 27 сентября. Все 50 часов Ишдавлетов сидел под самым ярким арт-объектом выставки «Сад сновидений» — Луной диаметром в семь метров. При этом не употреблял энергетические и другие напитки, чтобы взбодриться. По словам музыканта, достичь цели ему помогла красочная локация и поддержка зрителей.

Ранее NEWS.ru писал, что американская группа Metallica стала первой группой, которой удалось возглавлять рок-чарт Billboard уже четвёртое десятилетие. Это стало возможным благодаря песне All Within My Hands. Коллектив выпустил альбом S&M2, на котором снова объединил силы с симфоническим оркестром Сан-Франциско, чтобы записать новые версии своих треков. В прошлый раз группа выпустила альбом S&M в 1999 году. Теоретически Metallica могла бы стать коллективом, занимавшим первую строчку рок-чарта Billboard в течение пяти десятилетий, но 1980-х артистам не удалось стать лидерами по продажам синглов и альбомов.