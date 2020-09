Группа Metallica установила рекорд чарта Billboard

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Американская группа Metallica стала первой группой, которой удалось возглавить рок-чарт Billboard уже четвёртое десятилетие. Это стало возможным благодаря песне All Within My Hands.

Коллектив выпустил альбом S&M2, на котором снова объединил силы с Симфоническим оркестром Сан-Франциско, чтобы записать новые версии своих треков. В прошлый раз группа выпустила альбом S&M в 1999 году.

Теоретически Metallica могла бы стать коллективом, занимавшим первую строчку рок-чарта Billboard в течение пяти десятилетий, но 1980-х артистам не удавалось становится лидерами по продажам синглов и альбомов, отмечает Consequence of Sound.

Оригинальная версия All Within My Hands вышла в 2003 году на альбоме St. Anger. Это была пластинка, которую коллектив записал после ухода басиста Джейсона Ньюстеда.

В июне американский музыкант Боб Дилан стал первым музыкантом в истории, пластинки которого попадали в топ-40 чарта альбомов США по версии Billboard в течение шести десятилетий. Артист выпускает полноформатные записи с 1962 года, писал NEWS.ru.