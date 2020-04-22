Певица Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской крестьянской едой»

https://static.news.ru/photo/b0b2c4ae-849a-11ea-af34-fa163e074e61_660.jpg Азилия Бэнкс Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс заявила, что ей не нравится, что готовят в России. Она заявила, что русская кухня — худшая в мире.

Бэнкс вместе с тем отметила, что кое-что из блюд ей оказалось по вкусу. Она выделила блины с икрой и торт «Медовик», который позже захотела испечь сама.

Русская кухня — это худшая в мире, самая варварская и крестьянская еда, которую я только видела в жизни. Идите ешьте свои оленьи щёчки и свёклу и мойте задницы в колодце, — написала артистка в Twitter.

Russian cuisine is some of the worst most barbaric peasant food Iâve ever seen . Please go eat some deer cheeks and beets and go wash your ass in the the town well. https://t.co/FeEytEv7yh — AZEALIA BANKS (@AZEALIA_2020) April 21, 2020

Таким образом артистка решила отреагировать на твит своей русскоязычной поклонницы, которой не понравился пост певицы с видео её домашней готовки.

Как писал NEWS.ru, Художественный музей в Базеле (Кунстхалле Базель) решил поделиться рецептами любимых блюд известных художников. Таким образом представители галереи хотят поддержать людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.