Музыка

Певица Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской крестьянской едой»

15:56, 22 апреля 2020 10
Азилия Бэнкс Азилия Бэнкс Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс заявила, что ей не нравится, что готовят в России. Она заявила, что русская кухня — худшая в мире.

Бэнкс вместе с тем отметила, что кое-что из блюд ей оказалось по вкусу. Она выделила блины с икрой и торт «Медовик», который позже захотела испечь сама.

Русская кухня — это худшая в мире, самая варварская и крестьянская еда, которую я только видела в жизни. Идите ешьте свои оленьи щёчки и свёклу и мойте задницы в колодце, — написала артистка в Twitter.

Таким образом артистка решила отреагировать на твит своей русскоязычной поклонницы, которой не понравился пост певицы с видео её домашней готовки.

Как писал NEWS.ru, Художественный музей в Базеле (Кунстхалле Базель) решил поделиться рецептами любимых блюд известных художников. Таким образом представители галереи хотят поддержать людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях