Первый канал будет судиться с критиками «Голоса»

https://static.news.ru/photo/740c2102-19c4-11eb-b52b-fa163e074e61_660.jpg Юрий Аксюта Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Первый канал подаст иск на тех, кто критиковал шоу «Голос». Судебное дело будет касаться актёра Станислава Садальского, музыкального критика Сергея Соседова и лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина.

Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ, — сказали в пресс-службе Первого канала.

В пресс-службе Первого заявили изданию «Газета.Ru», что телеканал лояльно относился к критике, однако «безнаказанность окрыляет».

Ранее СМИ сообщили, что партия «Коммунисты России» потребовала у Первого канала закрыть шоу «Голос». Авторы обращения попросили телеканал создать другую программу, полностью поменяв принципы как отбора конкурсантов, так и подбора жюри.

Поводом стал скандал с одной из участниц — Александрой Будниковой, дочерью ведущего Первого канала Романа Будникова. Представители шоу-бизнеса и зрители шоу увидели в этом признаки блата.

В свою очередь другая часть шоу-бизнеса вступилась за «Голос» и Будникову. В частности, продюсер Игорь Матвиенко заявил NEWS.ru, что критика «Коммунистов России» связана с желанием пропиариться за счёт популярного шоу.

Сын Юрия Лозы Олег сказал в интервью NEWS.ru, что дети звёзд имеют право на собственный творческий путь.