Первый канал будет судиться с критиками «Голоса»

Первый канал подаст иск на тех, кто критиковал шоу «Голос». Судебное дело будет касаться актёра Станислава Садальского, музыкального критика Сергея Соседова и лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина.
Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ, — сказали в пресс-службе Первого канала.
В пресс-службе Первого
Ранее СМИ сообщили, что партия «Коммунисты России» потребовала у Первого канала закрыть шоу «Голос». Авторы обращения попросили телеканал создать другую программу, полностью поменяв принципы как отбора конкурсантов, так и подбора жюри.
Поводом стал скандал с одной из участниц — Александрой Будниковой, дочерью ведущего Первого канала Романа Будникова. Представители шоу-бизнеса и зрители шоу увидели в этом признаки блата.
В свою очередь другая часть шоу-бизнеса вступилась за «Голос» и Будникову. В частности, продюсер Игорь Матвиенко заявил NEWS.ru, что критика «Коммунистов России» связана с желанием пропиариться за счёт популярного шоу.
Сын Юрия Лозы Олег сказал в интервью NEWS.ru, что дети звёзд имеют право на собственный творческий путь.