Новый скандал на «Голосе» разгорелся вокруг дочери ведущего Первого канала

https://static.news.ru/photo/2eb93dfa-1790-11eb-86f6-fa163e074e61_660.jpg Александра Будникова Фото: alexabudnii/instagram.com

Новый скандал набирает обороты вокруг шоу «Голос» после того, как жюри выбрало в число участников Александру Будникову — дочь ведущего Первого канала Романа Будникова. Зрители и многие знаменитости в соцсетях выразили сомнение в непредвзятости такого выбора.

Александра, которой недавно исполнилось 18 лет, исполнила хит украинского певца Alekseev «Пьяное солнце». Первым выразившим своё недоумение по поводу качества исполнения был актёр Станислав Садальский.

Очередная «дочь Алсу». Воистину: миром правят связи, стоит ли в чем-то винить ведущих, которым Аксюта велел повернуться, — написал Садальский на странице шоу «Голоса» в Instagram.

Подавляющее количество комментаторов поддержали актёра и выступили с осуждением выбора жюри.

Александра спела отвратительно, и так её хвалить нельзя из-за её папы. Это уже нечестно — так откровенно проталкивать дочку, — прокомментировал ещё один разочарованный зритель.

Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года также разгорелся скандал из-за подкупа зрителей на песенном конкурсе «Голос. Дети». Тогда певицу Алсу обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, победившей в результате с большим отрывом.

Впоследствии артистка призналась в покупке голосов. Она отметила, что во всём виновата несовершенная система голосования — каждый имеет право отправить до 20 СМС, но у кого-то нет таких возможностей.