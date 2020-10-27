Сын Юрия Лозы Олег призвал не спекулировать на тему детей звёзд на «Голосе»

https://static.news.ru/photo/e59a6ea4-1862-11eb-bb91-fa163e074e61_660.jpg Олег Лоза Фото: baritone.oleg.loza/instagram.com

Оперный певец Олег Лоза, сын музыканта Юрия Лозы, в интервью NEWS.ru вступился за участницу шоу «Голос» Александру Будникову, дочь ведущего Первого канала Романа Будникова.

Любой человек имеет право на собственный путь и творческие открытия, это никак не связано с родителями. Каждый человек должен оцениваться по своим возможностям и умениям. Не нужно спекулировать на теме известных родителей. Всем хочется добиться чего-то самостоятельно, и мне в том числе, — сказал Лоза.

Певец принимал участие в аналогичном шоу «Успех» на СТС. При этом также прошёл отборочный этап с жюри, во главе которого был Филипп Киркоров.

Например, я хорошо пою: я долго этому учился, у меня были хорошие педагоги. Кому-то нравится моё пение, кому-то — нет. Я не всегда могу попасть в репертуар. Как это было с моим участием в таком же шоу. Я пришёл на молодёжную программу, а пел репертуар не на аудиторию. Но есть дети звёзд, которые поют, но не очень хорошо. К ним будут относиться соответственно: будут считать, что они продвинулись за счёт родителей, — отметил музыкант.

Кроме того, Лоза отметил, что живое выступление в зале на съёмках и то, что видят телезрители на экране, разительно отличается. Жюри оценивает непосредственно пение в зале, и в этом есть своя специфика.

Бывает и так, что человек не очень хорошо поёт, но чем-то цепляет. Также и в случае этого ребёнка [Александры Будниковой] известного родителя. Жюри могли и не знать, кто папа. Публика не может оценивать не предвзято. Если узнали, что он ребёнок известного человека, то будут критиковать. Меня постоянно рассматривают через призму отца, и так будет со всеми, — подчеркнул певец.

При этом Лоза отметил, что связи имеют место быть не только у детей известных родителей. Аудитория не знает, что происходит за кулисами каждого шоу. Однако, уверен Лоза, связи не всегда могут сработать.

Ранее NEWS.ru писал, что зрители и многие знаменитости в соцсетях выразили сомнение в непредвзятости выбора Будниковой наставниками шоу «Голос». К певице повернулись все четыре члена жюри: Баста, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин.