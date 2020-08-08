Педагог объяснила, почему классическая музыка полезна для интеллекта

https://static.news.ru/photo/83d95972-da60-11ea-9ef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сложные инструментальные музыкальные произведения являются «высокоинтеллектуальной работой». Для их понимания необходимо не только слышать настроения, но и знать, при каких обстоятельствах они были написаны. Так считает практикующий педагог, автор методики развития памяти и внимания Лариса Шелудченко.

Слушая классическую музыку, пытаетесь понять настроение, о чём думал и что хотел передать этой музыкой композитор, тогда идёт развитие интеллекта. Музыка, картины, художественная литература — их нельзя рассматривать и читать, когда вы не поинтересовались, в какой период это было создано, — пояснила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Шелудченко обратила внимание на то, что, ориентируясь в контексте созданного произведения, его гораздо легче понять. При этом максимальное развитие интеллекта происходит, когда человек вникает в эти взаимосвязи.

Кроме того, исследователи Бэйлорского университета США выяснили, что классическая музыка повышает обучаемость студентов и позволяет им успешнее сдавать экзамены.

Как писал NEWS.ru, ранее кардиолог заявила, что алкоголь полезен для сердца.