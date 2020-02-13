https://static.news.ru/photo/80458410-4e7f-11ea-a5ed-fa163e074e61_660.jpg Оззи Осборн с дочерью Келли и женой Шэрон Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский музыкант Оззи Осборн рассказал, что узнал о том, что страдает Паркинсоном в 2003 году. Он снова заверил, что болезнь не убивает его.

Осборн поговорил с The Los Angeles Times и рассказал, как живёт с недугом.

Я справляюсь с этим уже долгое время. Я уже много раз обманывал смерть, — сказал артист.

Он отметил, что если завтра станет известно о его смерти, это просто будет означать, что болезнь наконец-то «взяла своё».

Как писал NEWS.ru, Оззи Осборн заявил, что заболевание стало для него настоящим испытанием. Он отметил, что ему пришлось сделать операцию на шее, которая нанесла вред его нервам.