Британский музыкант Оззи Осборн рассказал, что узнал о том, что страдает Паркинсоном в 2003 году. Он снова заверил, что болезнь не убивает его.
Осборн
Я справляюсь с этим уже долгое время. Я уже много раз обманывал смерть, — сказал артист.
Он отметил, что если завтра станет известно о его смерти, это просто будет означать, что болезнь наконец-то «взяла своё».
Как писал NEWS.ru, Оззи Осборн заявил, что заболевание стало для него настоящим испытанием. Он отметил, что ему пришлось сделать операцию на шее, которая нанесла вред его нервам.
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