Определились все финалисты Евровидения-2022: галерея участников конкурса

66-й конкурс песни «Евровидение 2022» Турин. Италия / Фото Nderim Kaceli/Keystone Press Agency/Global Look Press

В итальянском городе Турин состоялись полуфиналы музыкального конкурса «Евровидение-2022», в котором в этом году не принимает участие Россия.

В список финалистов вошли представители 25 стран. По итогам первого полуфинала шанс на победу получили Литва, Швейцария, Украина, Нидерланды, Молдова, Португалия, Исландия, Греция, Норвегия, Армения. Во втором отборочном туре путёвки в финал, который пройдёт 14 мая, достались Финляндии, Сербии, Азербайджану, Австралии, Эстонии, Румынии, Польше, Бельгии, Швеции и Чехии. Страны «Большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) по правилам участвуют в финале автоматически.

По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, с вероятностью 99% победу в конкурсе «Евровидение-2022» одержат представители Украины. Он рассказал, что зал овациями приветствовал выступление рэп-группы Kalush Orchestra, кроме того, в победе Украины не сомневаются букмекеры: такого отрыва от преследователей, по словам критика, ещё не было в истории конкурса.

При этом многие жители России намерены бойкотировать музыкальный конкурс «Евровидение» в этом году. Более 95% читателей Telegram-канала NEWS.ru заявили, что не будут смотреть состязание и болеть за представителя какой-либо страны. В опросе приняли участие почти 12 тысяч человек. Основной причиной, по которой россияне не будут следить за конкурсом, является то, что им неинтересно «европейское» шоу.

Фото участников финала Евровидения-2022 — в галерее NEWS.ru.