В итальянском городе Турин состоялись полуфиналы музыкального конкурса «Евровидение-2022», в котором в этом году не принимает участие Россия.

В список финалистов вошли представители 25 стран. По итогам первого полуфинала шанс на победу получили Литва, Швейцария, Украина, Нидерланды, Молдова, Португалия, Исландия, Греция, Норвегия, Армения. Во втором отборочном туре путёвки в финал, который пройдёт 14 мая, достались Финляндии, Сербии, Азербайджану, Австралии, Эстонии, Румынии, Польше, Бельгии, Швеции и Чехии. Страны «Большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) по правилам участвуют в финале автоматически.

По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, с вероятностью 99% победу в конкурсе «Евровидение-2022» одержат представители Украины. Он рассказал, что зал овациями приветствовал выступление рэп-группы Kalush Orchestra, кроме того, в победе Украины не сомневаются букмекеры: такого отрыва от преследователей, по словам критика, ещё не было в истории конкурса.

При этом многие жители России намерены бойкотировать музыкальный конкурс «Евровидение» в этом году. Более 95% читателей Telegram-канала NEWS.ru заявили, что не будут смотреть состязание и болеть за представителя какой-либо страны. В опросе приняли участие почти 12 тысяч человек. Основной причиной, по которой россияне не будут следить за конкурсом, является то, что им неинтересно «европейское» шоу.

Фото участников финала Евровидения-2022 — в галерее NEWS.ru.

Мариус Беар из Швейцарии обнимает Монику Лю из Литвы во время пресс-конференции после первого полуфинала конкурса песни «Евровидение»
Калушский оркестр с Украины на сцене во время репетиции перед полуфиналом Евровидения
Ден Холландер/S10 представляет Нидерланды на конкурсе песни «Евровидение»
Наталья Гордиенко — представительница Молдавии на конкурсе песни «Евровидение»
Мару — представительница Португалии на конкурсе песни «Евровидение»
Группа Systur — представители Исландии в конкурсе «Евровидение»
Аманда Тенфьорд — представительница Греции на конкурсе песни «Евровидение»
Группа Parco del Valentino — представители Норвегии на конкурсе «Евровидение»
Роза Линн представляет Армению на конкурсе «Евровидение»
Группа Rasmus представляет Финляндию на конкурсе «Евровидение»
Констракта — представительница Сербии на конкурсе «Евровидение»
Надир Рустамли — представитель Азербайджана на конкурсе «Евровидение»
Шелдон Райли — представитель Австралии на конкурсе «Евровидение»
Исполнитель Stefan представляет Эстонию на конкурсе «Евровидение»
Группа Wrs — представители Румынии на конкурсе «Евровидение»
Исполнитель Ochman представляет Польшу на конкурсе «Евровидение»
Жереми Макиесе — представитель Бельгии на конкурсе «Евровидение»
Корнелия Якобс — представительница Швеции на конкурсе «Евровидение»
Группа We are Domi представляют Чехию на конкурсе «Евровидение»