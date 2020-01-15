https://static.news.ru/photo/98e2c912-3776-11ea-b957-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клип на новую песню российского певца Егора Крида под названием «Голубые глаза» за сутки набрал почти полтора миллиона просмотров.

Композиция была записана к фильму «НЕидеальный мужчина», в котором Крид сыграл одну из главных ролей.

Мой первый клип в 2020, первая роль в фильме и долгожданная для поклонников — лирика, — процитированы слова артиста в описании к ролику.

Музыкант сыграл в картине высокотехнологичного робота, который влюбляется в Свету, сотрудницу компании, продающей человекоподобные машины.

Как писал NEWS.ru, Егор Крид получил травму во время съёмок клипа на песню Love Is.