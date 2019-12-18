https://static.news.ru/photo/5663c69a-2245-11ea-9fb4-fa163e074e61_660.jpg Егор Крид Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Социальная сеть TikTok подвела итоги 2019 года в России. В среднем ежемесячно пользователи просматривали 16,25 млрд и размещали 20,83 млн видео, делились 23 млн и ставили лайки 1,62 млрд роликам.

Самым вирусным танцевальным челленджем уходящего года стал #imok, запущенный рейв-группой Little Big, а одним из самых оригинальных — #новоеискусство. Лидером по количеству подписчиков среди знаменитостей стал певец Егор Крид (1,9 млн). Преодолеть отметку в 1 млн пользователей также смогли ведущая и певица Ольга Бузова, актёр Андрей Гайдулян («СашаТаня») и группа Little Big.

«Прорывом года» стал Михаил Галустян, создавший аккаунт под сценическим псевдонимом Супержорик в конце ноября и сумевший набрать почти полмиллиона подписчиков всего за три недели. Самым популярным музыкальным исполнителем на платформе стал Тима Белорусских — в топ-10 песен 2019 года вошли три трека певца. В списком также попали RASA («Пчеловод»), Джаро & Ханза («Королева танцпола»), HammAli & Navai («Прятки») и Ольга Бузова («Водица»).

В начале декабря NEWS.ru рассказал, что пользователи платформы по созданию коротких видеороликов TikTok из России лучше всех справились с тестом на владение базовыми правилами безопасности.