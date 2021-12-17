Новый альбом Коржа, Ed Sheeran, Feduk и MARLOW: музыкальные новинки недели

Музыкальная неделя завершилась и порадовала меломанов двумя новыми альбомами и необычными фитами. В обзоре новинок недели в социальной сети «ВКонтакте» появился трек британского исполнителя Ed Sheeran в обработке российских музыкантов Feduk и SLAVA MARLOW, а также композиции со свежих пластинок Макса Коржа и Noize MC, треки ЛСП и Big Baby Tape. NEWS.ru на основе обзоров социальной сети «ВКонтакте» рассказывает подробнее о музыкальных новинках недели.

Макс Корж — «Балконы»

Макс Корж на этой неделе представил шестой студийный и первый за четыре года альбом «Психи попадают в топ». Трек «Балконы» из пластинки попал в обзор новинок ВК.

Альбом состоит из 19 песен и посвящается фанатам. Об этом рассказал сам артист на своей странице в Instagram.

Родные мои, старые, новые. Неважно. Всё, что вы отдаёте мне, эмоции на концертах, эмоции при встречах, всё самое лучшее в моей жизни, всё самое худшее — всё в этом альбоме. Спасибо, что вы есть у меня. Название «Психи попадают в топ» — это о вас! Рвите! Кайфуйте! — отметил он.

Последний полноформатный релиз исполнителя был в 2017 году. В пластинку «Малый повзрослел ч.2» вошли такие хиты, как «Малиновый закат» и «Горы по колено». Кроме того, Корж успел выпустить несколько треков, в том числе «Малолетка», «Разнесём» и «2 типа людей».

Noize MC — «Опыт отсутствия»

Российский музыкант Noize MC выпустил расширенную версию альбома «Выход в город» 17 декабря. Релиз стал продолжением пластинки, представленной 19 ноября. Она пополнилась сразу 10 новыми треками. Композиция «Опыт отсутствия» оказалась в числе новинок ВК.

Кроме того, в «Выходе в город» фанаты отметили такие треки, как «Вуду», спетый на украинском, и «Опыт отсутствия». Поклонники подчеркнули, что Noize MC «прыгнул выше головы». А журналист и блогер Леонид Парфёнов поблагодарил исполнителя за «летопись современности».

А все 20 треков — драйв и ярость, точность строк и мелодизм, — написал Парфёнов на своей странице в Instagram.

Ed Sheeran, Feduk и SLAVA MARLOW — Shivers

Российские исполнители Feduk и SLAVA MARLOW выпустили собственную интерпретацию трека Shivers британского музыканта Ed Sheeran. Оригинальная композиция Sheeran была представлен в октябре текущего года в альбоме Equals и вскоре стала хитом. В своей версии российские хитмейкеры добавили в текст русские куплеты.

Моё отношение к Эду Ширану похоже на отношение к SLAVA MARLOW. Ребята создают альтернативную поп-музыку: простую, качественную и с интересными мелодиями. Поэтому мне нравится то, что они делают, — поделился своим мнением Feduk.

В комментариях пользователи не сразу поняли, что представленный релиз является лишь интерпретацией песни Shivers, а сам британец, скорее всего, даже никак не участвовал в создании трека.