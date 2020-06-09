Нетребко и Бутман примут участие в «Русских сезонах»

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Российский рэпер Моргенштерн побил рекорд своих коллег Тимати и Гуфа по количеству дизлайков, поставленных клипу на видеохостинге YouTube. Артист сам призвал своих поклонников нажимать «палец вниз» под роликом.

Клип на песню «Пососи» с 4 июня собрал 15,5 миллиона просмотров и 1,6 миллиона дизлайков. Моргенштерн обратился к своим подписчикам с просьбой самим активно минусовать видео и просить это сделать...