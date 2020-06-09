Нетребко и Бутман примут участие в «Русских сезонах»

Саксофонист Игорь Бутман, оперная певица Анна Нетребко и дирижёр Валерий Гергиев примут участие в Международном культурном проекте «Русские сезоны». Мероприятия запланированы на четвёртый квартал 2020 года.
В событии примет участие множество коллективов, среди которых Государственный симфонический оркестр России им. Светланова, Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Большой симфонический оркестр и Всероссийский юношеский симфонический оркестр,
Представления проведут перед публикой во Франции, Бельгии и Люксембурге.
Кроме того, театральная антреприза «Русские сезоны» проходит в онлайн-формате, писал NEWS.ru. Проект получил название Stay Home With Russian Seasons («Оставайтесь дома с «Русскими сезонами»). Он был запущен в марте в связи с запретом на массовые мероприятий из-за пандемии коронавируса.
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