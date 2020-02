https://static.news.ru/photo/ed0fe3be-5966-11ea-bc94-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Друзья» Фото: FilmStills.net/Global Look Press

Американская группа Postmodern Jukebox показала эволюцию популярной музыки в США на примере вступительной песни из сериала «Друзья».

Композицию I’ll Be There For You представили в разных жанрах: от джаза 1920-х и бопа 1940-х до диско 1970-х и рока 1990-х.

Ближе к концу ролика к Postmodern Jukebox присоединяются участники группы The Rembrands, исполнившие оригинальную версию песни.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года умерла композитор Алли Уиллис, наиболее известная как автор I’ll Be There For You. Ей было 72 года.