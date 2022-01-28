Дефиле оркестра на льду: чем поразили москвичей музыканты из Тувы

28 января на ГУМ-катке в Москве прошло яркое шоу «Музыка на льду» в исполнении духового оркестра правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. Мероприятие было организовано в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.
Артисты исполнили музыкальные произведения, дефилируя на коньках. Музыканты были одеты в национальные и карнавальные костюмы.
Это единственный коллектив в мире, который выступает на коньках.
Самые яркие кадры ледового представления — в фотогалерее NEWS.ru.
Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке
Сергей Булкин/NEWS.ru
Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке
Сергей Булкин/NEWS.ru
Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке
Сергей Булкин/NEWS.ru
Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке
Сергей Булкин/NEWS.ru
Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке
Сергей Булкин/NEWS.ru
Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке
Сергей Булкин/NEWS.ru
Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке
Сергей Булкин/NEWS.ru
Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке
Сергей Булкин/NEWS.ru
Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке
Сергей Булкин/NEWS.ru
Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке
Сергей Булкин/NEWS.ru
Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке
Сергей Булкин/NEWS.ru