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Дефиле оркестра на льду: чем поразили москвичей музыканты из Тувы
Музыка

Дефиле оркестра на льду: чем поразили москвичей музыканты из Тувы

10:43, 29 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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28 января на ГУМ-катке в Москве прошло яркое шоу «Музыка на льду» в исполнении духового оркестра правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. Мероприятие было организовано в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.

Артисты исполнили музыкальные произведения, дефилируя на коньках. Музыканты были одеты в национальные и карнавальные костюмы.

Это единственный коллектив в мире, который выступает на коньках.

Самые яркие кадры ледового представления — в фотогалерее NEWS.ru.

Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Духовой оркестр правительства Республики Тыва с программой «Музыка на льду» на ГУМ-катке

Сергей Булкин/NEWS.ru

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