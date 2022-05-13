Мрачный рэп Тони Раута и лирика HammAli, Хаски, T-Fest: новинки «VK Музыки» «Король злого рэпа» Тони Раут выпустил фит с группой «Таймсквер», а Хаски посвятил трек маленькой дочери

Рэпер Хаски / Фото Артем Геодакян/ТАСС

Минувшая неделя стала богатой на рэп-премьеры. Тони Раут записал трек «Самоконтроль», T-Fest представил грустную композицию «Помутнел алый закат», Хаски выпустил «Песню для К.», а HammAli и Эллаи — фит «Не плачь, не реви». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Группа «Таймсквер» и Тони Раут: «Самоконтроль»

Петербургский певец Тони Раут (Антон Басаев), за которым закрепилось звание короля злого рэпа, и московская рок-команда «Таймсквер», чьим фронтменом является экс-участник шоу «Голос» Кирилл Бабиев, выпустили совместный трек «Самоконтроль».

Таким образом авторы жёсткой композиции, лейтмотивом которой стали слова «Кто смелей, тот получает всё!», подогрели интерес фанатов к себе. После перерыва в гастрольной деятельности, связанного с событиями на Украине, музыканты возвращаются к активным выступлениям в России и вовсю анонсируют новые концерты, в том числе на юге страны.

T-Fest: «Помутнел алый закат»

Украинский рэпер T-Fest (Кирилл Незборецкий) записал трек «Помутнел алый закат» — первый после разрыва им контракта с российским лейблом Gazgolder из-за спецоперации.

Песня о любви пронизана хмурым настроением, сквозящим в каждом куплете: «Тут чужая тропа, я не знаю, где встать...», «Свет побеждает тьму, но почему я застрял?», «Весь мир в огне — наш мир замолчал».

Хаски: «Песня для К.»

Российский рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил «Песню для К.». Пропитанная нежностью композиция стала первым релизом музыканта в этом году.

Тщательно скрывающий личную жизнь Хаски признался, что посвятил песню дочери. Он рисует образ фантастического будущего и отправляет воздушный поцелуй. Обращаясь к дочери, Хаски просит её вспоминать о нём «в аквапарке на Луне, в атомной пустыне или в цифровой тюрьме».

HammAli и Эллаи: «Не плачь, не реви»

Популярные рэперы азербайджанского происхождения HammAli (Александр Алиев, Наваи Бакиров) и Эллаи (Элвин Алиев) записали лирический фит «Не плачь, не реви». До этого они почти полгода не выпускали новых композиций.

Баллада «Не плачь, не реви» — утешение девушки, которой разбили сердце. В меланхоличной песне артисты просят героиню «перетерпеть эту боль в груди», убеждая, что бросивший парень никогда не испытывал к ней любви.