«Моргенштерн вернулся!»: рэпер объявил 2021-й годом имени себя

https://static.news.ru/photo/e70be6e2-79be-11eb-bd22-96000091f725_660.jpg Алишер Валеев Фото: vk.com/morgenshtern

Рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, объявил 2021-й годом имени себя и пообещал сделать нечто необыкновенное. Эмоциональную речь музыкант произнёс в историях Instagram.

По его словам, некоторое время назад он пережил творческий и моральный кризис. К этому привело ощущение, что он сделал всё, что хотел, и добился всего, о чём мечтал. Не понимая, что делать дальше, исполнитель начал погружаться в различные пороги. Но в какой-то момент прозрение наступило.

Моргенштерн вернулся! <...> 2021 год — год Моргенштерна, любви и благодарности, — заявил певец.

При этом в нехарактерной для своего образа манере он признался в искренней любви ко всем своим поклонникам и пообещал, что отныне будет благодарен каждому, кто его поддерживает.

В довершении рэпер посоветовал всем любить мир таким, какой он есть, попробовать найти в нём добро и сконцентрироваться на этом. Тогда жизнь обязательно изменится, заверил эпатажный музыкант.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге был украден бюст Моргенштерна. Изваяние, производство которого обошлось в полмиллиона рублей, похитил посетитель магазина, в котором находился арт-объект.