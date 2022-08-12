Моргенштерн, Элджей, Big Baby Tape выдали общий альбом: новинки «VK Музыки» Ваня Дмитриенко записал сингл «Другое дело», рэпер Markul обновил чужую песню, а Моргенштерн, Элджей и Big Baby Tape презентовали общий альбом

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Моргенштерн

Российская певица Тося Чайкина и хип-хоп-исполнитель Markul представили фит «В сердце бахнули стрелы», блогер Ваня Дмитриенко поучаствовал в коллабе с проектом «Другое дело», а Моргенштерн, Элджей, Big Baby Tape и другие известные музыканты стали гостями альбома AA Language популярного битмейкера Aarne. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Markul и Тося Чайкина: «В сердце бахнули стрелы»

Исполнитель хита «Я в моменте», рэпер Markul (Марк Маркулис) дал вторую жизнь песне Тоси Чайкиной «В сердце бахнули стрелы». Певцы переосмыслили и обновили композицию, в чем им сильно помог саунд-продюсер Shumno.

Markul и Shumno взяли у Тоси рефрен, дописали речитативные куплеты и пригласили Чайкину спеть пять других строчек. При этом музыканты взяли на вооружение модный звук UK Garage. Это принесло результат: «Стрелы» мгновенно ворвались во всевозможные чарты.

Ваня Дмитриенко: «Другое дело»

Автор другого хита — «Венера — Юпитер» — Ваня Дмитриенко выпустил новинку в коллаборации с проектом «Другое Дело». Это бонусная платформа, где можно получить баллы за выполнение разных заданий и помочь людям, животным, природе.

Каждый человек меняет мир. Добрые дела не стоят денег, — поёт Ваня Дмитриенко.

Главный герой трека «Другое дело» — наивный парень, готовый на всё, чтобы сделать любимую девушку счастливой. Релиз записан в классическом стиле Дмитриенко и, судя по отзывам, вызывает у слушателей исключительно позитивные эмоции.

Моргенштерн, Элджей, Big Baby Tape и Aarne: AA Language

Живущий в Лондоне модный битмейкер, продюсер Aarne (румын Мирча Попусой) выпустил альбом AA Language, который анонсировал уже долгое время.

Трек-лист менялся очень часто, много треков были добавлены в последний месяц, их я делал на суперускоренном вайбе. Главная сложность такого альбома — найти ключ к каждому артисту, убедить его в том, что твоя идея — именно то, что нужно. С каждым артистом выжать максимум и успеть это сделать в сроки, — рассказал Aarne в интервью «VK Музыке».

Гостями альбома AA Language стали Федук, Моргенштерн, Big Baby Tape, Элджей, SLAVA MARLOW, Платина и другие звезды. В представлении многих меломанов — практически дрим-тим.

Aarne подчеркнул, что «на альбоме вообще нет слабых артистов. Я писал его три года и собрал всех, кто не разочаровывает по сей день». Альбом стоит послушать тем, кто умеет ценить звук и терпим к употреблению обсценной лексики.