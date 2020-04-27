Майли Сайрус исполнила кавер на Pink Floyd

https://static.news.ru/photo/06ba1ff4-886b-11ea-8886-fa163e074e61_660.jpg Майли Сайрус Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американская певица Майли Сайрус исполнила кавер на песню Wish You Were Here британской группы Pink Floyd. Оригинальная композиция вышла в 1975 году.

Сайрус стала гостьей юмористического шоу Saturday Night Live, участники которого сейчас снимаются, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Свой номер она также исполнила, не появляясь в студии Рокфеллеровского центра.

Выступление артистки представил актёр Брэд Питт, который во время программы иронично прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о пандемии коронавируса. Он исполнил роль доктора Энтони Фаучи, который работает одним из главных членов специальной группы Белого дома по борьбе с COVID-19, NEWS.ru.