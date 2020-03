https://static.news.ru/photo/200bbf98-62b5-11ea-a92e-fa163e074e61_660.jpg Кадр из клипа «Godzilla» Фото: Lyrical Lemonade/youtube.com

Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как Эминем, выпустил клип на сингл Godzilla. В нём артиста отправляет в нокаут боксёр Майк Тайсон.

В ролике Эминем напивается алкоголем, режет бензопилой свиные туши, дышит огнём и бегает за собственным ртом, читающим рэп. Видео, которое опубликовала студия Lyrical Lemonade, посвящено памяти рэпера Juice WRLD, принявшего участие в записи песни. Он умер в аэропорту Чикаго в декабре 2019 года.

Композиция Godzilla вошла в альбом Music To Be Murdered By, который Эминем выпустил без анонса в январе. В этой песне артист побил собственный рекорд по скорости речитатива. Позже он бросил вызов рэперам обогнать его по скорости исполнения песни.

