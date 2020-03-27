Денис Майданов устроил концерт в московском пригороде Одинцово. Он выступил на балконе жилого дома и посвятил песни медикам, которые борются с коронавирусом.
По словам певца, устроить концерт предложили местные жители, а выступление стало частью акции «Спасибо врачам» — её запустил Общероссийский народный фронт, в центральный штаб которого входит Майданов.
В сетлист концерта вошли хиты «Вечная любовь», «Ничего не жаль», «Территория сердца», «Пролетая над нами» и особенно актуальная сегодня композиция «36,6», — сообщает РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек. Трое жителей страны умерли от пневмонии, вызываемой вирусом COVID-19, ещё несколько инфицированных скончались от сопутствующих заболеваний. Дни с 28 марта до 5 апреля станут внеплановыми выходными, которые президент Владимир Путин призвал провести дома.