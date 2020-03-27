Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Американская певица Бритни Спирс заявила, что побила рекорд Усэйна Болта по скорости бега на дистанцию в сто метров. Позже она опровергла эту информацию.

Спирс опубликовала в Instagram снимок экрана с таймером, зафиксировавшим показатель в 5,97 секунды. 11-кратный чемпион мира поставил рекорд в 9,58 секунды, напоминает «Экспресс-газета». Подписчики усомнились в достижении артистки. Они предположили,...