Лидер Misfits и Danzig выпустил альбом каверов на Элвиса Пресли

Американский музыкант Гленн Данциг, известный как лидер групп Misfits и Danzig, опубликовал альбом с кавер-версиями на песни «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли. Пластинка получила название Danzig Sings Elvis.
В релиз вошло 14 композиций, среди которых — Is It So Strange, Loving Arms и One Night.
Как
Как писал NEWS.ru, британский музыкант Эд O'Брайан, известный как гитарист группы Radiohead, впервые выпустил сольный альбом. Пластинка получила название Earth.
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