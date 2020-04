Лидер Misfits и Danzig выпустил альбом каверов на Элвиса Пресли

https://static.news.ru/photo/b1fd8110-863d-11ea-a324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Snapshot/Robert Jaenecke/Global Look Press

Американский музыкант Гленн Данциг, известный как лидер групп Misfits и Danzig, опубликовал альбом с кавер-версиями на песни «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли. Пластинка получила название Danzig Sings Elvis.

В релиз вошло 14 композиций, среди которых — Is It So Strange, Loving Arms и One Night.

Как отмечает NME, Данциг планировал дать серию концертов в поддержку альбома, однако планы пришлось изменить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

