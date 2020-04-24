Лидер Misfits и Danzig выпустил альбом каверов на Элвиса Пресли

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Музыкальный фестиваль VK Fest в 2020 году пройдёт в режиме онлайн. Решение было принято из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса.

Мероприятие продлится с 15 по 21 мая. Его смогут посетить все участники сообщества VK Fest «ВКонтакте». Лайнап артистов и блогеров станет известен позднее, говорится в сообщении. Увидеться на VK Fest...