Лариса Долина рассказала, какую музыку слушает Лариса Долина заявила, что слушает разную музыку в зависимости от настроения

Певица Лариса Долина / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лариса Долина в интервью «ФедералПресс» призналась, что в зависимости от настроения может слушать как классическую музыку, так и тяжёлый рок. По словам исполнительницы, радиоприёмник в её автомобиле всегда настроен на джазовую волну.

Я слушаю самую разную музыку. В зависимости от настроения, это может быть и классика, и тяжёлый рок, но в моем авто приёмник всегда настроен на любимую волну Радио Jazz, — отметила Долина.

Певица также назвала три песни, которые сильно повлияли на её жизнь и изменили характер Долиной. К числу таких музыкальных композиций исполнительница отнесла «Телефонную книжку», «Стену» и «Погоду в доме». По её словам, она выбирает песни для своего репертуара исходя из зова сердца.

То, что я слышу, должно отозваться в душе, тронуть моё сердце, при этом должна быть красивая музыка и такие же качественные стихи. Я очень тщательно и избирательно подхожу к выбору репертуара, — резюмировала певица.

Ранее Долина раскрыла состояние Григория Лепса после развода, когда опубликовала совместный снимок на своей странице в соцсетях. На снимке видно, что исполнитель сильно похудел. Многие пользователи при этом отметили, что несмотря на улыбку, певец не выглядит счастливым.