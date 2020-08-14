Кристина Агилера выпустила клип на песню, написанную для фильма «Мулан»

Компания Disney Music опубликовала песню американской певицы Кристины Агилеры, которую она записала для игрового ремейка мультфильма «Мулан». Композиция получила название Loyal Brave True.
В ролике показано выступление певицы, чередующееся кадрами из ленты и тематическими визуальными эффектами. Сама Агилера облачена в наряд, выполненный в восточном стиле.
Ранее компания Walt Disney Studios опубликовала новый проморолик картины «Мулан». В нём появились кадры, которые не показывали в прошлых трейлерах ленты, писал NEWS.ru.
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