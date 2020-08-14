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Кристина Агилера выпустила клип на песню, написанную для фильма «Мулан»

18:02, 14 августа 2020
Фото: DisneyMusicVEVO/youtube.com

Компания Disney Music опубликовала песню американской певицы Кристины Агилеры, которую она записала для игрового ремейка мультфильма «Мулан». Композиция получила название Loyal Brave True.

В ролике показано выступление певицы, чередующееся кадрами из ленты и тематическими визуальными эффектами. Сама Агилера облачена в наряд, выполненный в восточном стиле.

Ранее компания Walt Disney Studios опубликовала новый проморолик картины «Мулан». В нём появились кадры, которые не показывали в прошлых трейлерах ленты, писал NEWS.ru.

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