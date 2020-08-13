Компания Disney показала новый промо-ролик фильма «Мулан»

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Компания Walt Disney Studios опубликовала новый промо-ролик игровой версии мультфильма «Мулан». В нём появились кадры, которые не показывали в прошлых трейлерах картины.

С помощью видео студия напомнила, что картина выйдет 4 сентября на стриминговом сервисе Disney+ и в кинотеатрах тех стран, где платформа ещё не начала работу.

Приходит легенда, — говорится в описании ролика.

В основе сюжета — анимационная картина 1998 года о дочери китайского воина, которая притворилась мужчиной, чтобы присоединиться к армии и сразиться с врагом.

Ранее продюсер игровой версии «Мулан» Джейсон Рид рассказал, что в картине не будет капитана Ли Шанга. В оригинальной ленте он был командиром и возлюбленным главной героини, писал NEWS.ru.