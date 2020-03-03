https://static.news.ru/photo/d2c2cf22-5d66-11ea-9b4b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Мулан» Фото: Walt Disney Pictures

Продюсер игровой версии мультфильма «Мулан» Джейсон Рид рассказал, что в картине не будет капитана Ли Шанга. В оригинальной ленте он был командиром и возлюбленным главной героини.

Рид отметил, что Шанга разделили на двух персонажей. Ими стали командир Тан, который служит для Мулан моделью отца и наставником, и Хунхуй — её соратник в армии, сообщает Collider.

Думаю, особенно во времена движения #MeToo наличие командира, который одновременно является возлюбленным, — это не очень хорошо. Нам показалось, что это не очень корректно, — сказал продюсер.

Новозеландский актёр Йосон Ан описывает Хунхуя, которого он сыграл, как сдержанного, благородного и наблюдательного. Мулан не сразу находит с ним общий язык, но во время службы они становятся настоящими друзьями.

Как писал NEWS.ru, компания Walt Disney Studios опубликовала последний трейлер киноремейка мультфильма «Мулан». Ролик представили зрителям в перерыве трансляции финала Супербоула.