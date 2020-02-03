https://static.news.ru/photo/308901de-4670-11ea-bd91-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Мулан» Фото: Walt Disney Studios

Компания Walt Disney Studios опубликовала последний трейлер киноремейка мультфильма «Мулан».

Ролик представили зрителям в перерыве трансляции финала Супербоула.

В основе сюжета — анимационная картина 1998 года о дочери китайского воина, которая притворилась мужчиной, чтобы присоединиться к армии и сразиться с врагом.

Как писал NEWS.ru, компания Disney обнародовала тизер новых сериалов вселенной Marvel. В ролике представили три первых телевизионных проекта киновселенной.