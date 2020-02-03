Компания Walt Disney Studios опубликовала последний трейлер киноремейка мультфильма «Мулан».
Ролик представили зрителям в перерыве трансляции финала Супербоула.
В основе сюжета — анимационная картина 1998 года о дочери китайского воина, которая притворилась мужчиной, чтобы присоединиться к армии и сразиться с врагом.
Как писал NEWS.ru, компания Disney обнародовала тизер новых сериалов вселенной Marvel. В ролике представили три первых телевизионных проекта киновселенной.
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