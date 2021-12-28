«Красота и уродство»: критик Троицкий назвал лучшие альбомы 2021 года

«Красота и уродство» Оксимирона и «Выход в город» Noize MC — два наиболее примечательных рэп-альбома за 2021 год, заявил музыкальный критик Артемий Троицкий. Рассуждая о рок-альбомах, он выделил «Камни» группы Tequilajazzz, а также «Творчество в пустоте» от ДДТ, цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Не очень урожайный был год, а если и урожайный, то скорее в области рэпа, нежели рока. Я бы назвал два рэп-альбома: это Noize MC «Выход в город» и Oxxxymiron «Красота и уродство». Из рок-альбомов я бы назвал тоже два: это Tequilajazzz «Камни» и ДДТ «Творчество в пустоте». В топ-5 я бы ещё включил альбом Mujuice Melancholium. В этом году не было тех альбомов, которые разочаровали, — заявил Троицкий.

Рассуждая о прошлом годе, критик обратил внимание на альбом Бориса Гребенщикова, добавив, что у музыканта вышло также достаточно много архивных и трибьютных материалов. Троицкий остался не особо впечатлён пластинкой Земфиры «Бордерлайн». По мнению критика, после альбома «Спасибо» особо выдающихся работ у певицы не было.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о феномене Фредди Меркьюри. По его словам, главной в творчестве певца была не музыка, хорошей музыки и сейчас много, а мощная энергетика, которая «пёрла» у него со сцены. И за 30 лет со смерти Меркьюри так и не появился артист такого же уровня.