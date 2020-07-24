Концерт Джейн Биркин в России перенесли из-за коронавируса

Московский концерт англо-французской певицы и актрисы Джейн Биркин отложили на более поздний срок. Решение связано с запретами на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.
Выступление, изначально запланированное на 14 апреля в Московском международном Доме музыки, первый раз было перенесено на 13 сентября. Теперь представление пройдёт 8 февраля 2021 года,
Приобретённые билеты действительны, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, британский музыкант Луи Томлинсон, известный как бывший участник группы One Direction, объявил новую дату своего концерта в Москве. Изначально Томлинсон должен был выступить в концертном зале Crocus City Hall 16 апреля. Теперь музыкант даст представление на той же площадке 8 июня 2021 года.
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