Компания BMG заявила о намерении снять документальный фильм об американском музыканте Ронни Джеймсе Дио. Это будет первая картина, рассказывающая о всей карьере певца.
Кроме того, это первая лента, полностью утверждённая правообладателями наследия артиста. В картину, которая пока что не получила название, войдут редкие архивные кадры о жизни и работе Дио,
Создатели планируют показать, как музыкант проводил время с друзьями и близкими, а также его работу над своей благотворительной организацией Hear‘n Aid.
Ронни Джеймс Дио родился в 1942 году в городе Портсмут штата Нью-Гэмпшир. Он был фротнменом таких групп, как Rainbow, Black Sabbath, Elf и Heaven & Hell, а также занимался сольным творчеством. Исполнитель умер 16 мая 2010 года в возрасте 67 лет после непродолжительной борьбы с раком желудка.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Брэдли Купер, предположительно, исполнит роль британского музыканта и участника группы Bee Gees Барри Гибба в грядущем байопике. Певец является единственным дожившим до сегодняшнего дня участником коллектива.
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