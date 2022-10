Клава Кока резко сменила стиль, Jah Khalib вернулся: новинки «VK Музыки» Музыканты Jah Khalib, Клава Кока и The Chemodan представили свежие треки

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Клава Кока

Исполнитель Jah Khalib впервые за долгое время выпустил песню «Осенняя», Клава Кока неожиданно сменила музыкальный стиль в сингле и клипе «Не со мной», а The Chemodan пофилософствовал в треке «Шоу Трумана». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Jah Khalib: «Осенняя»

Музыкант Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) подхватил жёлто-красное настроение публики и выдал трек «Осенняя».

Атмосферную новинку 28-летний исполнитель выпустил впервые после рождения дочери. Главные строки романтичной баллады артист посвятил своей возлюбленной.

И ничто мне не заменит твой уют. С нетерпением ты будешь ждать тот час, когда я к тебе вернусь, — поёт он.

Напомним, прошлый альбом Desert Eagle Jah Khalib выпустил полтора года назад.

Клава Кока: «Не со мной»

Артистка Black Star неожиданно сменила стиль и спела лиричную композицию «Не со мной». Вместе с песней Клава Кока выпустила клип, и многие зрители уже успели отметить, что в этом видео она звучит и выглядит повзрослевшей.

В треке «Не со мной» певица решила отойти от привычного формата и удивила слушателей новым звучанием, исполнив более глубокую музыку. Грустный посыл композиции Клава Кока решила передать через теплые воспоминания двух бывших возлюбленных.

Эта история про трудную ситуацию, когда у людей тёплые и нежные чувства друг к другу и ни одного шанса быть вместе — у каждого своя жизнь и, возможно, даже новые отношения. Это добрая ностальгия и благодарность бывшим отношениям, — рассказала исполнительница.

The Chemodan: «Шоу Трумана»

Рэп-исполнитель The Chemodan (Чемодан, он же Валентин Суходольский, он же Грязный Луи) записал мрачный сингл «Шоу Трумана».

Вселенная создаёт сама себя без лекал. Но это подделка, как слёзы в кино и оскал. Скакал по ссылкам, пока не забыл, что искал. И я хожу тут каждый день, это картонный квартал, — поёт The Chemodan.

Пять лет назад группа The Chemodan завершила свое существование, и участники коллектива основали новый проект XIII, выпустив под этой маркой уже три альбома. Однако теперь Грязный Луи и Brick Bazuka решили возродить The Chemodan и представили свежий сингл «Шоу Трумана» в старом узнаваемом стиле. В соцсетях дуэт пообещал, что «это только начало». А значит, в ближайшем будущем нас ждет новый полноценный альбом от The Chemodan.