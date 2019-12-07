https://static.news.ru/photo/c781519e-196c-11ea-a379-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/Global Look Press

Король поп-музыки Филипп Киркоров выразил своё радушное отношение Софии Ротару, приехавшей на конкурс «Песня года». Он встретил её возле входа, вручил огромный букет роз и сопроводил в гримёрку.

Всю дорогу по коридорам развлекательного комплекса «ВТБ Арена» Киркоров приобнимал Ротару за плечи. Певец с удовольствием позировал журналистам, для чего попросил Ротару снять солнцезащитные очки и прижался к ней щекой.

Какая красивая, София Михайловна! Горжусь! Горжусь, что я рядом! — заявил король российской эстрады.

Ротару нравилось отношение певца, да и публика приняла её с большой теплотой и радостью. Зал встретил стоя долгожданную певицу и долго не хотел её отпускать. Сцена утопала в цветах, Ротару и поклонники признавались друг другу в любви.

Я очень по вам скучала, — сказала на прощание Ротару.

Ранее News.ru сообщал, что российский певец Николай Басков заступился за известную исполнительницу с украинским гражданством Софию Ротару, выступление которой многие предложили бойкотировать на «Песне года», и призвал подумать о её здоровье.