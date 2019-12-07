Король поп-музыки Филипп Киркоров выразил своё радушное отношение Софии Ротару, приехавшей на конкурс «Песня года». Он встретил её возле входа, вручил огромный букет роз и сопроводил в гримёрку.
Всю дорогу по коридорам развлекательного комплекса «ВТБ Арена» Киркоров
Какая красивая, София Михайловна! Горжусь! Горжусь, что я рядом! — заявил король российской эстрады.
Ротару нравилось отношение певца, да и публика приняла её с большой теплотой и радостью. Зал встретил стоя долгожданную певицу и долго не хотел её отпускать. Сцена утопала в цветах, Ротару и поклонники признавались друг другу в любви.
Я очень по вам скучала, — сказала на прощание Ротару.
Ранее News.ru сообщал, что российский певец Николай Басков заступился за известную исполнительницу с украинским гражданством Софию Ротару, выступление которой многие предложили бойкотировать на «Песне года», и призвал подумать о её здоровье.
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