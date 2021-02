Кантри-певица Энн Фини умерла из-за осложнений от COVID-19

https://static.news.ru/photo/10a4b796-6a1e-11eb-b89b-96000091f725_660.jpg Энн Фини Фото: Anne Feeney/facebook.com

Американская кантри-певица и активистка Энн Фини, особенно запомнившаяся слушателям композицией Have You Been to Jail for Justice? («Сел ли ты в тюрьму за справедливость?»), скончалась после осложнений от коронавируса.

Артистка умерла в возрасте 69 лет. Её память почтил гитарист группы Rage Against the Machine Том Морелло, который назвал певицу «бесстрашной и грозной силой, боровшейся за справедливость и за права рабочего класса на сцене, в студии звукозаписи и на забастовках».

Свой первый концерт Фини организовала во время митинга против войны во Вьетнаме в 1969 году. В 1992 она выпустила первый альбом Look to the Left. В общей сложности в её дискографии 12 пластинок. Позднее фолк-группа Peter, Paul and Mary перепела хит певицы, который стал международным гимном протестных движений, информирует The Guardian.

Ранее NEWS.ru писал, что народная артистка России Алла Иошпе умерла в возрасте 83 лет в Москве. Близкая знакомая артистки писательница Мария Арбатова поспешила развеять миф о том, что причиной смерти артистки стал коронавирус.