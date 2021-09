Известный джазовый музыкант Лонни Смит умер из-за болезни лёгких

Фото: Wang Ping/Xinhua/Global Look Press

Легенда джаза Лонни Смит умер после долгой болезни. Ему было 79 лет. Об этом сообщает NPR.

Виртуозный пианист и вокалист, игравший в том числе и на органе, Лонни Смит, известный также как Доктор (Dr. Lonnie Smith), умер накануне в своём доме во Флориде. Как заявили в лейбле, с которым он сотрудничал, причиной смерти джазмена стала одна из форм заболевания органов дыхания — лёгочный фиброз.

Издание называет его одним из самых уникальных клавишников органа Хаммонда — электромеханического инструмента, вышедшего из «золотой» эры органных ансамблей 1960-х годов.

В разные годы Смит сотрудничал с такими музыкантами, как Роланд Кёрк, Гато Барбьери, Фэроу Сэндерс и многими другими. Последние альбомы Смита, All In My Mind и Breathe, были выпущены в 2018 и 2021 годах соответственно и включали студийное сотрудничество с Игги Попом.

Смит родился в 1942 году в пригороде Баффало, штат Нью-Йорк. С детства мать приучила его к музыке и он увлёкся госпелом, блюзом и джазом. Позднее выступал также в жанрах фанк, соул и фьюжн.

Сегодня также стало известно о смерти ведущего актёра российских мюзиклов Владимира Ябчаника. Ему было 56 лет. Об этом сообщил артист Ефим Шифрин на своей странице в Facebook.