Ханс Циммер рассказал, чему его научил Эннио Морриконе

Циммер написал в Twitter, что с тех пор как услышал первую ноту от Морриконе, эта музыка никогда его не отпускала. Артист не думал о карьере автора саундтреков к фильмам, но картины Сержио Леоне, в которых звучали мелодии итальянского композитора, изменили его мнение.

Ennio.

The first note I ever heard of his grabbed hold of me and wouldn’t let me go. I never decided to become a film composer. Ennio and Sergio Leone did that for me, letting me experience their magic. Ennio taught me that the simplest, purest and honest melody is the hardest... pic.twitter.com/loqV97xY3M