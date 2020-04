Группа Fall Out Boy выпустила мультфильм о музыкантах из будущего

https://static.news.ru/photo/3a437db0-888f-11ea-928e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fall Out Boy/YouTube

Участники американской группы Fall Out Boy выпустили свой мультсериал. Проект получил название Mondo Trasho 3042.

Анимационная картина, состоящая из десяти серий, рассказывает о музыкальном коллективе из 3042 года. В группе на басу играет девушка-инопланетянин, и их драм-машина — настоящий робот-андроид.

Создателем мультсериала стал гитарист Fall Out Boy Джо Троман. Басист коллектива Пит Вентц выступил продюсером, а фронтмен Патрик Стамп написал для шоу музыку.

