https://static.news.ru/photo/e2ab3ed4-be0a-11e9-8ceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Korean Culture and Information Service/CC BY-SA 2.0/wikipedia.org

Участники южнокорейской поп-группы BTS решили сделать перерыв в концертной деятельности. Это произошло впервые за шесть лет существования коллектива.

Впервые с момента своего дебюта BTS официально и надолго уходят в отпуск, чтобы расслабиться и отдохнуть. Для музыкантов, которые всё это время работали, перерыв станет также хорошей возможностью, чтобы насладиться обычной жизнью, — пишет издание Metro .

Как долго продлится отпуск, не сообщается.

Как писал News.ru, в декабре 2018 года «блюстители порядка» из Дагестана возмутились планами кинотеатра Cinema Hall показать фильм о корейском бойз-бэнде BTS и добились отмены мероприятия.