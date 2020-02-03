https://static.news.ru/photo/229a2644-467e-11ea-9029-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российская группа «Аквариум» выпустила клип на песню «Бабушки», написанную больше 30 лет назад.

Текст песни — метафора взаимоотношений молодых рокеров 80-х с представителями правоохранительных органов, где последние ― это серые волки, замаскированные под бабушек, отмечает Афиша Daily.

В ролике использована версия трека 2019 года, записанная совместно с британским музыкантом и гитаристом группы Public Image Ltd. Лу Эдмонсом.

Как писал NEWS.ru, полиция в штате Гоа в Индии сорвала концерт российского музыканта Бориса Гребенщикова. Выступление, которое проходило 19 января, прервали по требованию местной религиозной общины.