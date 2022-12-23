Голос Цоя назвали несовместимым с альбомом «Кино»: новинки «VK Музыки» Группа «Кино» выпустила альбом «12_22» с вокалом Виктора Цоя, а 10AGE, Шура, Anna Asti, Егор Крид, Влад Бумага и Niletto представили новогодние треки

Фото: Александр Чумичев, Александр Шог/ТАСС

Российские исполнители 10AGE и Шура записали фит на песню «Зима», The Limba, Jony, Егор Крид и Влад Бумага А4 выпустили «Новогоднюю песню», Niletto представил новую композицию «Карамель», Anna Asti перепела советский хит «Звенит январская вьюга», а группа «Кино» собрала лучшие песни коллектива в альбом «12_22» с оригинальным вокалом Виктора Цоя. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

10AGE и Шура: «Зима»

24-летний рэпер 10AGE (Дмитрий Панов), известный синглами «Нету интереса, «Пушка» и «Зоопарк», и 47-летний поп-певец Шура (Александр Медведев) записали неожиданный для их поклонников фит «Зима».

Представители разных поколений и музыкальных направлений создали новую версию советского шлягера про «потолок ледяной, дверь скрипучую», которая «зашла» слушателям. Однако по мнению фанов 10AGE, первую скрипку в дуэте сыграл рэпер, а «Шуре еще нужно привыкнуть, но дядька прям постарался, красава».

Niletto: «Карамель»

Niletto представил новую композицию «Карамель». Обложку сингла украшает селфи артиста в зеркале гардеробной комнаты и загадочная подпись, в которой Niletto утверждает, что он «быстрорастворимая звезда».

По словам Niletto, этим танцевальным треком он решил поднять настроение своим поклонникам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Niletto

Новый трек запремьерился. Время включить и рили потанцевать. Пусть твоё настроение станет чуть свободней и ярче с этой танцевалочкой, — написал музыкант в своих соцсетях.

The Limba, Jony, Егор Крид, Влад Бумага А4: «Новогодняя песня»

Российские хип-хоп-исполнители Егор Крид, The Limba, азербайджанский поп-музыкант Jony и белорусский видеоблогер и певец Влад Бумага А4 образовали международный квартет и выпустили праздничную композицию «Новогодняя песня».

Это Владик, это Jony, это Limba и Егорка. Мы всей бандой вас, ребята, поздравляем с Новым годом, — объяснили появление песни исполнители.

Композиция получилась атмосферная, с традиционными пожеланиями «найти под ёлкой чистую любовь», жить без забот и стать лучшим Дедом Морозом для близких.

Anna Asti: «Звенит январская вьюга»

Певица Anna Asti записала кавер-версию советского хита «Звенит январская вьюга». Композиция войдет в саундтрек новогодней комедии «СамоИрония судьбы», которая выйдет в эфире канала ТНТ 31 декабря. Сама Анна Дзюба предстанет в этом проекте в образе Зины из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». В оригинале песню «Звенит январская вьюга» исполняла Нина Бродская.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анна Асти

Для меня большая честь исполнить эту легендарную песню! Пусть она греет вас теплом все новогодние праздники, ведь сделана она с любовью. Знаю, это большая ответственность, но такие хиты должны жить и иногда играть новыми красками. С наступающим Новым годом, мои любимые! Не проходите мимо друг друга, не теряйте друг друга, берегите свою любовь и встречайте именно своих людей, — пожелала Anna Asti.

Группа «Кино»: «12_22»

Возрожденная группа «Кино» представила альбом «12_22», куда вошли хиты коллектива, перезаписанные в период с 2012 по 2022 год актуальным составом и приглашенными музыкантами. В пластинке 18 треков: 16 студийных записей и концертные исполнения «Кукушки» и «Следи за собой». Во всех звучит оригинальный вокал покойного Виктора Цоя.

Мнения поклонников Цоя разделились. Одни сочли альбом удачным, другие назвали его «попсовеньким» и заявили, что голос лидера «Кино» больше подходит для минималистичных в музыкальном плане аранжировок, а новые версии хитов, на их взгляд, «неуместны и несовместимы с вокалом Цоя».

Кроме того, вопросы у слушателей вызвало отсутствие в альбоме таких хитов, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце» и «Пачка сигарет». По словам музыкантов, эти композиции появятся в следующих сборниках коллектива.