https://static.news.ru/photo/36b7a00c-ce56-11e9-a235-fa163e074e61_660.jpg Уитни Хьюстон Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лазерное изображение американской певицы Уитни Хьюстон отправится в турне по Великобритании в 2020 году.

Голограмма создавалась в течение нескольких лет. По словам старшего вице-президента по маркетингу компании Primary Wave Сета Фабера, грядущий тур станет «невероятным зрелищем», передаёт РИА Новости .

Мы старались сделать шоу максимально достоверным, — заявил он.

Лазерное изображение звезды будет исполнять такие песни, как I Wanna Dance With Somebody, The Greatest Love of All и другие.

Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года. При жизни, среди прочих заслуг, она стала обладательницей нескольких премий «Грэмми» — в период с 1986 по 2000 год.

Ранее News.ru писал, что компания, к которой после кончины Уитни Хьюстон отошли её авторские права, и студия RCA Records выпустили «новую» песню певицы. Это кавер на Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда, записанный в 1990 году.