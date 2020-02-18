https://static.news.ru/photo/6eee377a-5235-11ea-ac6b-fa163e074e61_660.jpg Уэс Борланд Фото: Marcus Golejewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант и гитарист группы Limp Bizkit Уэс Борланд отыграл концерт в Краснодаре несмотря на то, что у него сломана рука.

Коллектив приехал в Россию с туром, который начался 16 февраля. Борланд отметил в Instagram, что сейчас его рука идёт на поправку.

Не могу выразить то беспокойство, которое испытывал перед выступлением. Но трёх пальцев вполне хватило, чтобы выполнить работу. Краснодар был замечателен. Спасибо всем за поддержку, — написал артист.

Судя по фотографии Борланд сломал мизинец и безымянный палец на левой кисти.

Limp Bizkit 18 февраля сыграют в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге — 20 февраля, и в Москве — 22 февраля, писал NEWS.ru.