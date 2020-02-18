Американский музыкант и гитарист группы Limp Bizkit Уэс Борланд отыграл концерт в Краснодаре несмотря на то, что у него сломана рука.
Коллектив приехал в Россию с туром, который начался 16 февраля. Борланд
Не могу выразить то беспокойство, которое испытывал перед выступлением. Но трёх пальцев вполне хватило, чтобы выполнить работу. Краснодар был замечателен. Спасибо всем за поддержку, — написал артист.
Судя по фотографии Борланд сломал мизинец и безымянный палец на левой кисти.
Limp Bizkit 18 февраля сыграют в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге — 20 февраля, и в Москве — 22 февраля, писал NEWS.ru.
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