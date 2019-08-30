Музыкант Олег Горячий (Chervivi) выпустил клип на песню «Гимн натуралов». Герой шуточного видео признается на весь мир в своей гетеросексуальности и устраивает парад натуралов.
Видео стало вирусным и разошлось по социальным сетям.
Как ранее писал News.ru, блогер из Италии, известный в Интернете под никнеймом Davie504, на центральных улицах Москвы сыграл на бас-гитаре российские мелодии. Он прилетел специально для того, чтобы снять музыкальный ролик. Таким образом молодой человек выполнил просьбу своих поклонников. Те регулярно «отправляют» музыканта в разные уголки планеты.