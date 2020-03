Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская группа NOFX решила выпустить несколько новых песен подряд, чтобы подбодрить своих поклонников, находящихся на карантине. Изначально планировалось, что треки будут опубликованы летом.

Первой композицией из серии стала I Love You More Than I Hate Me, остальные выйдут в течение следующих двух недель, отмечает «Афиша Daily». Об их выпуске рассказал лидер коллектива, Фэт...