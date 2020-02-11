https://static.news.ru/photo/95b6a418-4cc8-11ea-8707-fa163e074e61_660.jpg Фото: AMPAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как рэпер Эминем, рассказал о своём выступлении на церемонии кинопремии «Оскар». По его словам, он решил появиться на сцене, потому что пропустил такую возможность в 2003 году.

Эминем исполнил песню Lose Yourself из фильма «8 миля». Артист в 2003 году завоевал статуэтку Американской академии кинематографических искусств и наук в номинации «Лучшая оригинальная песня». Трек стал первой рэп-композицией, получившей «Оскар».

Я подумал, что если не воспользовался моментом тогда, может быть, сейчас будет здорово, — сказал он.

В 2003 году «Оскар» принял от объявлявшей победителя Барбары Стрейзанд коллега Эминема Луис Ресто. Рэпер отметил, что если бы он сам смог принять от певицы статуэтку, это было бы «ошеломительно».

Как писал NEWS.ru, выступление Эминема прошло с «живой» группой при поддержке симфонического оркестра. Появление рэпера на сцене не было официально заявлено и стало сюрпризом для зрителей.