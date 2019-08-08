Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов известен множеством проектов, среди которых масштабный ежегодный музыкальный фестиваль «Жара» в Баку выглядит органично и закономерно. Несмотря на занятость в бизнесе, Эмин успевает писать музыку, выступать на сцене и уделять внимание семье, что для успешных в профессии людей считается особой роскошью. Дружба также занимает не последнее место в его жизни. В эксклюзивном интервью News.ru Эмин рассказал, как пишет песни и занимается бизнесом одновременно.

— Фестиваль «Жара» проводится в 4-й раз, он уже известен публике, его ждут. В чём его главная миссия и зачем он лично вам?

— Нужен он мне в первую очередь, потому что провожу я его в родном городе Баку, на берегу, на котором вырос, и для меня огромное счастье пригласить раз в год всех моих коллег артистов, гостей со всего мира, и всех тех кто желает приехать в мой родной город, увидеть Баку насладиться Каспийским морем, солнцем и получить колоссальное удовольствие. Это эмоциональная причина. С технической точки зрения, это большой промо-эвент, который раз в год я провожу на территории Sea Breez. Он помогает популяризовать поселок, который я здесь строю (квартирные дома, таунхаусы, индивидуальные дома). С каждым годом этот поселок приобретает все больше и больше резидентов, он растёт: добавляются рестораны, будут школы, инфраструктура будет расширяться — это бизнес. Параллельно под брендом «Жара» я развиваю музыкальный канал, радиостанцию, у нас есть энергетический напиток «Жара», одноименный фильм будет показан в сентябре в кинотеатрах по всей стране. Это большой бренд, который я планирую монетизировать. Фестиваль сам по себе убыточный, но есть у меня идея, как я сделаю так, чтобы он окупался за счёт второстепенных параллельных проектов. Главный проект этого года — это музыкальный лейбл «Жара», самый популярный лейбл, за год мы подписали более 100 артистов. Занимаем 20% процентов самых популярных треков в стриме, Буме и ВКонтакте.

— Из года в год фестиваль удивляет, как вам это удаётся? Как идёт работа?

— Это большой процесс, подготовка к следующему фестивалю начинается сразу после окончания предыдущего. Дни и даты забивать нужно заранее, чтобы не попасть в наложения с турами и графиками артистов. С Первым каналом мы уточняем, кого они хотят показать в своём концерте, и мы ищем золотую середину между тем, кого хочет видеть Первый канал и тем, кого мы хотим показать, и на кого можем продать билеты. Потому что не всегда востребованный на телевидении артист может собрать физическую аудиторию или наоборот: артист собирает зал, а на канале его в лицо никто не знает. В этом году в программу выступлений я добавил ещё один бассейн и еще одну сцену на воде. У нас около 70 больших артистов, выступающих каждый день.

— Вы упомянули батл Стаса Михайлова и Григория Лепса. Ранее вы говорили, что для них это выход из зоны комфорта, сложно ли артисты идут на эксперименты?

— Вытащить артиста из зоны комфорта всегда сложно, но Григорий Викторович — мой близкий друг. Со Стасом Михайловым мы тоже дружим, он мой сосед по посёлку, в котором мы живём в Москве. Как-то нам удалось договориться.

— За всё время творческой карьеры у вас было много интересных дуэтов, с кем работа особенно запомнилась, кто самый интересный или сложный, и с кем бы хотелось бы выйти на сцену?

— Все мои коллаборации — либо случайны, либо произошли потому, что я с этими людьми дружу. Например, мы делали специальный проект для творческого вечера, и я спел с Валерием Меладзе одну из его фантастических песен — «Осколки лета», которую я очень любил ещё с ранних лет. А всё получилось, потому что ранее для его вечера, который организовывал, кстати, Григорий Лепс на «Роза хутор» в Сочи, я подготовил эту песню и спел её, но потом, когда у нас был вечер Валерия Меладзе здесь, на «Жаре», мы спели её вместе. С Григорием Викторовичем мы часто вместе выступаем, дружим, вместе со мной он организовывает этот фестиваль, логично было бы что-то записать. Порой мы сидим вместе, слушаем разную музыку в Москве, выбираем песню, пробуем, если не получается — не берём... это творческий процесс, который никак не обременяет. С Максом Фадеевым у меня тоже большая дружба, он может мне позвонить, и сказать: «Старик, написал для тебя очень красивую песню». Я слушаю — восторг! Давай, говорю, споём... Всё это — дружба, это не что-то специально организованное. Я в этих дуэтах не нуждаюсь, артисты, которые со мной поют — тем более. Если мы это делаем, нам просто приятно спеть вместе, выйти на сцену вместе.

— Ваш образ — такой положительный герой, люди вами восхищаются. Не хотелось ли вам образ плохиша примерить и пофриковать?

— Все свои школьные институтские годы я был «плохишом». В какой-то момент я принял решение, что постараюсь быть «хорошим мальчиком». У меня четверо детей, я два раза женат, у меня большая сфера деятельности и, соответственно, зона ответственности. Огромная команда людей, которые со мной работают, поэтому, если я буду фриком или придурком, наверное, будет сложно за собой вести людей. Если я голым пробегусь по сцене «Жары», наверное, я перестану быть её организатором.

— Что вы планируете добавить к фестивалю в следующем году?

— Следующий год будет 5-м, юбилейным, я думаю, что я добавлю international день и постараюсь привезти какое-то количество иностранных артистов плюсом к тем, которые уже ездят.

— Эмин, вы человек и творческий, и в то же время бизнесмен, выступающие на сцене артисты — это в первую очередь бизнес-модель или творчество?

— Я творческий человек в принципе: и в бизнесе, и в музыке. Когда строю новое здание, открываю новый ресторан или сочиняю песню, подход один и тот же: что-то придумываешь, с чем-то живешь, засыпаешь с этой мыслью, как-то её в голове крутишь... в результате у тебя что-то ложится на бумагу либо в виде чертежа, либо в виде нот и текста, а потом ты это реализуешь либо в виде стройки, либо в виде записи на студии. Процесс один и тот же, главное, чтоб он был креативным, творческим и всегда нужно пытаться сделать что-то свежее, новое, найти новый угол. Понятно, что до меня и рестораны строили, и музыку сочиняли, и песни писали, мы всё равно делаем на базе того, что мы видим, что мы впитываем, но делаем по-своему. Мне кажется, что творчество у меня присутствует во всех моих проектах и, как правило, я пытаюсь превратить их в бизнес.

— Когда вы «новый угол» пытаетесь найти, вы сразу чувствуете, что песня может стать хитом?

— Я об этом никогда не думаю. Я когда занимаюсь музыкой, я независим от хита. Хочется, чтоб каждая песня была хитом, но и отчасти хочется, чтоб была просто красивая музыка. И если мне нравится музыка, я даже уверен, что она не будет хитом, я всё равно на эту песню поставлю, издам её, и она будет большой песней в моём концерте и обязательно найдёт своего слушателя. Не вижу смысла гнаться за классическим радиосинглом, хитом из месяца в месяц, из года в год. Они появляются в моей жизни... но в основном я занимаюсь музыкой, для меня это дело сердца.

— Какие песни для вас в сердце занимают особое место, воспоминания, может быть, есть ещё что-то ненаписанное?

— Наверное, это песня Still, с которой я в 2006-м году начал свою творческую деятельность. Она была очень искренне написанной, я написал текст и музыку, и она до сих пор является одной из моих самых известных песен, хотя она на английском языке. И таких песен у меня несколько. Единственная закономерность, которую я наблюдаю: те песни, которые написаны по-настоящему сердцем, вызванные каким-то переживанием, они остаются на более долгое время, чем песни, которые просто написаны, как приятная мелодия и складные слова.

— Вы признавались, что вам сложно выходить на сцену, когда вы не в ладах с кем-то из близких. Всегда ли удаётся справиться с душевным волнением в такие моменты?

— Неважно, что происходит в моей жизни, я выйду, спою и постараюсь подарить максимальное удовольствие моей аудитории. Но сейчас в жизни я обрёл гармонию, мне кажется, я душевно спокоен, занимаюсь любимыми делами, растут рядом мои дети... Дочка, которой 6 месяцев — совершенно потрясающая, радует меня каждую минуту. Конечно, когда дома что-то не так, и когда у меня был какой-то такой период, выходить на сцену и не думать об этом бывает сложно. Но сейчас, как мне кажется, в моей жизни всё круто, поэтому я искренне могу сказать, что я счастлив.