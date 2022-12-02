Дуэт Мота и Лепса поссорил их поклонников: новинки «VK Музыки» Ноггано выпустил первый за шесть лет альбом, Jah Khalib презентовал нежную песню о дочери, а Григорий Лепс и Мот записали дуэт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Григорий Лепс

Российский рэпер Василий Вакуленко выпустил альбом своего альтер эго Ноггано «Палец на отсечение», Мот и Григорий Лепс удивили поклонников дуэтом на песню «Я оставлю», а хип-хоп-исполнитель Jah Khalib представил релиз композиции «Доча». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Jah Khalib: «Доча»

29-летний хип-хоп-исполнитель Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), в этом году впервые ставший отцом, посвятил маленькой дочери трек «Доча».

В композиции Jah Khalib напрямую обращается к дочери и поет о том, «как это прекрасно — быть отцом».

В тебе я постоянно наблюдаю чудеса и пою: «О Боже, да! Как ты на меня похожа, да». Я счастлив, когда ты тоже, да, и это чувство до дрожи, — признается музыкант в сингле.

Исполнитель признался, что четырежды приступал к написанию песни, которая в полной мере отразила бы все его чувства в связи с появлением дочери на свет, и добился желаемого результата лишь с пятой попытки.

Ноггано: «Палец на отсечение»

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) «реанимировал» свое хулиганское альтер эго, творившее под псевдонимом Ноггано, и выпустил альбом «Палец на отсечение».

Ноггано появился на российской рэп-сцене в 2008 году с дебютным альбомом «Первый», спустя год был представлен второй масштабный релиз «Теплый», в создании которого приняли участие Гуф, Смоки Мо, Tati и QП. В первую же неделю после премьеры «Теплого» Ноггано занял первое место в российском чарте продаж.

Третий и самый масштабный альбом «Лакшери» от лица альтер эго Вакуленко выпустил в 2016 году. В релиз вошло 35 полноценных композиций, среди которых коллаборации с такими артистами, как Скриптонит, QП, ТГК. И вот спустя шесть лет Василий представил лаконичный альбом из 12 историй, где есть совместки с QП, Гио Пика и Словестким. Ноггано здесь соответствует своему образу хулигана. В его треках — ностальгия, настроение и очень крепкие выражения, которые Баста, чья деятельность рассчитана на более массовую аудиторию, себе бы не позволил.

Лепс и Мот: «Я оставлю»

32-летний рэпер Мот (Матвей Мельников) и 60-летний певец Григорий Лепс представили совместный трек «Я оставлю».

Песню Мота о «ядовитых днях», которые лирический герой оставляет на совести возлюбленной, Лепс начал исполнять в рамках своих концертов в начале ноября. Между премьерой песни и выпусков ее дуэтной версии прошло три недели — поклонники Лепса сочли, что это очень короткий срок в сравнении с тем временем, в течение которого они ждут новых композиций исполнителя.

С момента премьеры до выхода этой песни прошло три недели. Зато реально ожидаемые, такие как «Один на один», «Я буду с тобой», ГВ (Григорий Викторович. — NEWS.ru) не выпускает месяцами! И в чем логика? Вместо того чтобы выпускать ЭТО с сомнительными исполнителями, лучше бы делал то, что от него реально ждут фанаты, — написал поклонник музыканта Егор Классический под записью дуэта на официальной странице Лепса в VK.

Мнения фанатов Лепса по поводу дуэта с рэпером разделись. Одни сочли, что «голоса Григория Викторовича было мало в этой песне, все куплеты начинал Мот, а заканчивал Лепс». Другие возразили, отметив, что «Лепс, наоборот, давит своей энергетикой Мота, вкладывается в каждую песню, а у Мота какое-то ленивое исполнение и на фоне Григория Викторовича он теряется».

Не смогли прийти к согласию и поклонники Мота. Они также разошлись в оценках — от «не в ту степь понесло Матвея» и «лучше бы записал дуэт с Jony (певец и автор песен Джахид Гусейнли. — NEWS.ru)» до «классный фит» и «спасибо за крутой эксперимент».