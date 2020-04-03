Дрейк выпустил клип о своей изоляции в огромной квартире

https://static.news.ru/photo/c8bf3a56-75b7-11ea-b6de-fa163e074e61_660.jpg Дрейк Фото: Jennifer Devereaux / Rmv/Global Look Press

Канадский музыкант Обри Дрейк Грэм, известный как рэпер Дрейк, выпустил клип, в котором показал, как проводит время в изоляции у себя дома из-за пандемии коронавируса.

В начале ролика на песню Toosie Slide, опубликованном на YouTube-канале музыканта, демострируются опустевшие улицы города Торонто, после чего действие переходит в квартиру исполнителя. Клип длится чуть дольше пяти минут, и за это время Дрейк успевает в танце пройти множество просторных комнат с высокими потолками.

Сама песня посвящена придуманному рэпером танцу «Туси слайд», движения к которому он показывает в видео. В тексте трека артист говорит, что его навыки можно сравнить с Майклом Джексоном.

Ранее Дрейк впервые поделился с поклонниками фотографиями своего сына Адониса. Ребёнок рэпера появился на свет в октябре 2017 года, писал NEWS.ru.