Дрейк выпустил клип о своей изоляции в огромной квартире

Канадский музыкант Обри Дрейк Грэм, известный как рэпер Дрейк, выпустил клип, в котором показал, как проводит время в изоляции у себя дома из-за пандемии коронавируса.
В начале ролика на песню Toosie Slide,
Сама песня посвящена придуманному рэпером танцу «Туси слайд», движения к которому он показывает в видео. В тексте трека артист говорит, что его навыки можно сравнить с Майклом Джексоном.
Ранее Дрейк впервые поделился с поклонниками фотографиями своего сына Адониса. Ребёнок рэпера появился на свет в октябре 2017 года, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники