Детское Евровидение продлило приём заявок

https://static.news.ru/photo/b7dd219c-f34a-11ea-9008-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/EurovisionJr

Европейский Вещательный Союз (EBU) подтвердил, что продолжит принимать заявки на участие в «Детском Евровидении» после основного набора конкурсантов. Новый дедлайн пока не разглашается.

Ранее EBU подтвердило участие артистов из 13 стран, среди которых Армения, Белоруссия, Франция, Грузия, Казахстан, Мальта, Недерланды, Россия, Сербия, Испания, Украина, Германия и Польша, которая в этот раз принимает состязания у себя. Теперь стало известно, что это не окончательный список.

13 countries will #MoveTheWorld at the Junior Eurovision Song Contest 2020







Find out more about the reimagined format the show will take for #JESC2020 https://t.co/mlRhFx8Rwq pic.twitter.com/iVQqEDVgO1 — Junior Eurovision (@EurovisionJr) September 8, 2020

Организаторы рассчитывают, что некоторые отказавшиеся от участия страны изменят своё решение, поскольку исполнителям и делегациям не придётся ехать для выступления в Польшу.

Также стало известно, что конкурсант, представляющий Россию, будет объявлен 25 сентября.

Ранее продюсеры «Детского Евровидения — 2020» сообщили, что выступления участников будут записаны заранее. В прямом эфире пройдут только часть с голосованием и интервал-акты, писал NEWS.ru.