Детское Евровидение продлило приём заявок

Европейский Вещательный Союз (EBU) подтвердил, что продолжит принимать заявки на участие в «Детском Евровидении» после основного набора конкурсантов. Новый дедлайн пока не разглашается.
Ранее EBU подтвердило участие артистов из 13 стран, среди которых Армения, Белоруссия, Франция, Грузия, Казахстан, Мальта, Недерланды, Россия, Сербия, Испания, Украина, Германия и Польша, которая в этот раз принимает состязания у себя. Теперь стало известно, что это не окончательный список.
13 countries will #MoveTheWorld at the Junior Eurovision Song Contest 2020