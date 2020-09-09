Выступления на детском Евровидении — 2020 будут записаны заранее

Выступления участников международного песенного конкурса «Детское Евровидение — 2020» будут записаны заранее. В прямом эфире пройдут только часть с голосованием и интервал-акты.
На сайте Eurovision.de
Детское Евровидение — 2020 станет первым за почти 25 лет мероприятием, выступления в котором пройдут в записи. В прошлый раз такое произошло на квалификационном этапе в 1996 году. Отмечается, что он не транслировался.
Как писал NEWS.ru, участника детского Евровидения от России объявят 25 сентября. Принять участие в отборе могут исполнители в возрасте от 9 до 14 лет.
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