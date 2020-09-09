Выступления на детском Евровидении — 2020 будут записаны заранее

https://static.news.ru/photo/55d16ce4-f280-11ea-b8b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: junioreurovisionofficial/instagram.com

Выступления участников международного песенного конкурса «Детское Евровидение — 2020» будут записаны заранее. В прямом эфире пройдут только часть с голосованием и интервал-акты.

На сайте Eurovision.de говорится , что каждая страна-участница согласилась подготовить небольшие сцены у себя в студиях, похожие на ту, что создают продюсеры оригинального шоу. О том, каким образом будут проходить репетиции, пока неизвестно.

Детское Евровидение — 2020 станет первым за почти 25 лет мероприятием, выступления в котором пройдут в записи. В прошлый раз такое произошло на квалификационном этапе в 1996 году. Отмечается, что он не транслировался.

Как писал NEWS.ru, участника детского Евровидения от России объявят 25 сентября. Принять участие в отборе могут исполнители в возрасте от 9 до 14 лет.