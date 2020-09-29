Денис Мацуев перенёс юбилейный концерт на июнь 2021 года

https://static.news.ru/photo/46ecbe8e-0268-11eb-9b8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский пианист Денис Мацуев перенёс на 2021 год свой юбилейный концерт в Государственном Кремлёвском дворце. Решение связано с запретами на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.

Изначально представление, приуроченное к 45-летию Мацуева, было намечено на 16 июня 2020 года, но позже было отложено на 14 октября. Теперь артист отыграет 16 июня 2021 года, сообщает ТАСС.

Понятно, что сейчас невозможно провести такой концерт: Кремлевский дворец не открывается для публики. Мы переносим на июнь, ровно на год вперёд. Юбилейный концерт будет в неюбилейный год. Билеты будут действительны, — заявил Мацуев.

Пианист отметил, что в программе примут участие его друзья, среди которых профессионалы и начинающие артисты.

7 мая Денис Мацуев отыграл специальный онлайн-концерт, посвящённый празднованию 180-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, писал NEWS.ru.