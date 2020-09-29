Денис Мацуев перенёс юбилейный концерт на июнь 2021 года

Российский пианист Денис Мацуев перенёс на 2021 год свой юбилейный концерт в Государственном Кремлёвском дворце. Решение связано с запретами на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.
Изначально представление, приуроченное к 45-летию Мацуева, было намечено на 16 июня 2020 года, но позже было отложено на 14 октября. Теперь артист отыграет 16 июня 2021 года,
Понятно, что сейчас невозможно провести такой концерт: Кремлевский дворец не открывается для публики. Мы переносим на июнь, ровно на год вперёд. Юбилейный концерт будет в неюбилейный год. Билеты будут действительны, — заявил Мацуев.
Пианист отметил, что в программе примут участие его друзья, среди которых профессионалы и начинающие артисты.
7 мая Денис Мацуев отыграл специальный онлайн-концерт, посвящённый празднованию 180-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, писал NEWS.ru.
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